Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır."
Kaynak: AA