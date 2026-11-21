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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır."

Kaynak: AA