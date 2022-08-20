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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam yatırım tutarı 4 milyar 665 milyon lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını sizlerle yapıyoruz"

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (6)

"Toplam yatırım tutarı 4 milyar 665 milyon lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını burada sizlerle yapıyoruz"

Kaynak: AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı Güncel Haberler

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