Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam yatırım tutarı 4 milyar 665 milyon lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını sizlerle yapıyoruz"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (6)
"Toplam yatırım tutarı 4 milyar 665 milyon lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını burada sizlerle yapıyoruz"
Kaynak: AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel