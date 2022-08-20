Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Toplam yatırım tutarı 4 milyar 665 milyon lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını sizlerle yapıyoruz' - Haberler

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