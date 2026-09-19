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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için her türlü adımı kararlılıkla atacağız"

Kaynak: AA