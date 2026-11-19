Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Türkiye, en çetrefil sorunlarından birini çözmeye bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü yoktur"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Türkiye, en çetrefil sorunlarından birini çözmeye bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü yoktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye ) Türkiye, en çetrefil sorunlarından birini çözmeye bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü yoktur"
Kaynak: AA