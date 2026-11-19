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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye ) Türkiye, en çetrefil sorunlarından birini çözmeye bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü yoktur"

Kaynak: AA