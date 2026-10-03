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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye süreci) Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. İki senedir evlerde ağıtlar yükselmiyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye süreci) Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye süreci) Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. İki senedir evlerde ağıtlar yükselmiyor"

Kaynak: AA
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