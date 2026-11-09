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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye projemizin temelinde insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye projemizin temelinde insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye projemizin temelinde insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır"

Kaynak: AA
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