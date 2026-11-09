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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Milletimiz ve devletimiz yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir. Bundan geriye dönüş olmayacaktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Milletimiz ve devletimiz yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Milletimiz ve devletimiz yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir. Bundan geriye dönüş olmayacaktır"

Kaynak: AA
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