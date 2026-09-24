Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ve devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ve devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ve devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız"
Kaynak: AA