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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ve devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ve devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ve devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız"

Kaynak: AA
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