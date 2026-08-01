Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz."
Kaynak: AA