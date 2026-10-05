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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TEKNOFEST) 81 ilden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali, gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TEKNOFEST) 81 ilden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali, gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TEKNOFEST) 81 ilden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali, gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı"

Kaynak: AA
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