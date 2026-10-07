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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"TBMM'nin önünde yoğun çalışma takvimi var. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"TBMM'nin önünde yoğun çalışma takvimi var. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TBMM'nin önünde yoğun çalışma takvimi var. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz"

Kaynak: AA
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