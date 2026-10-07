Cumhurbaşkanı Erdoğan:"TBMM'nin önünde yoğun çalışma takvimi var. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"TBMM'nin önünde yoğun çalışma takvimi var. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TBMM'nin önünde yoğun çalışma takvimi var. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz"
Kaynak: AA