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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TBMM'nin önünde yoğun çalışma takvimi var. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz"

Kaynak: AA