Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, TOKİ'de temelin atılacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TOKİ konutlarında inşaatın hemen başlaması için talimat verdiklerini dile getirmişti. Konuyla ilgili son olarak konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise TOKİ konutlarının temelinin ekim ayında atılacağını belirtti.

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar, TOKİ konut başvurusu gerçekleştirdi. Bir yandan başvuru heyecanı devam ederken, diğer yandan konutların temel atma ve teslim tarihleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "İnşaatların başlaması için talimatı verdim" sözlerinin ardından konutların temel atma tarihleri de netlik kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

"EKİM AYINDA TEMEL ATILACAK"

Sosyal konut projesiyle ilgili olarak sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.