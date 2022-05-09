Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız."

AA - Hanife Sevinç - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız."

AA / Hanife Sevinç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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