Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye ile normalleşme) Bunun gerçekleşmesi için rejimin sahadaki gerçeklere uygun hareket etmesi, sürece zarar verebilecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye ile normalleşme) Bunun gerçekleşmesi için rejimin sahadaki gerçeklere uygun hareket etmesi, sürece zarar verebilecek yaklaşımlardan kaçınması önemli"