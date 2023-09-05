Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye ile normalleşme) Bunun gerçekleşmesi için rejimin sahadaki gerçeklere uygun hareket etmesi, sürece zarar verebilecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye ile normalleşme) Bunun gerçekleşmesi için rejimin sahadaki gerçeklere uygun hareket etmesi, sürece zarar verebilecek yaklaşımlardan kaçınması önemli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye ile normalleşme) Bunun gerçekleşmesi için rejimin sahadaki gerçeklere uygun hareket etmesi, sürece zarar verebilecek yaklaşımlardan kaçınması önemli"
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel