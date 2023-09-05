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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye ile normalleşme) Bunun gerçekleşmesi için rejimin sahadaki gerçeklere uygun hareket etmesi, sürece zarar verebilecek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye ile normalleşme) Bunun gerçekleşmesi için rejimin sahadaki gerçeklere uygun hareket etmesi, sürece zarar verebilecek yaklaşımlardan kaçınması önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye ile normalleşme) Bunun gerçekleşmesi için rejimin sahadaki gerçeklere uygun hareket etmesi, sürece zarar verebilecek yaklaşımlardan kaçınması önemli"

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

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