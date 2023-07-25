Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü, sosyal medyadaki tepkiler değil,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü, sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü, sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır."