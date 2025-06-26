Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen bu önemli görüşmenin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi. Türkiye-Somali ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik daha fazla adım atılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel