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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma'da maden ocağındaki göçük) Soruşturma çok yönlü devam etmekte. İhmali, suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek. Biz de bunun takipçisi olacağız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma'da maden ocağındaki göçük) Soruşturma çok yönlü devam etmekte.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Soma'da maden ocağındaki göçük) Soruşturma çok yönlü devam etmekte. İhmali, suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek. Biz de bunun takipçisi olacağız"

Kaynak: AA
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