Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma'da maden ocağındaki göçük) Soruşturma çok yönlü devam etmekte. İhmali, suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek. Biz de bunun takipçisi olacağız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma'da maden ocağındaki göçük) Soruşturma çok yönlü devam etmekte.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Soma'da maden ocağındaki göçük) Soruşturma çok yönlü devam etmekte. İhmali, suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek. Biz de bunun takipçisi olacağız"
Kaynak: AA