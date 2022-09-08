Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak İslam Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu (2)
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Sisak İslam Kültür Merkezi binası Sisak İslam Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılanlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden inerek camiye girişi ZAGREBCumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Sisak İslam...
Sisak İslam Kültür Merkezi binası
Sisak İslam Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılanlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Dua edilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden inerek camiye girişi ZAGREBCumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Sisak İslam Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (2)
Kaynak: AA / Stipe Majic - Güncel