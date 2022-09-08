Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak İslam Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu (2) Güncel Haberler Sisak İslam Kültür Merkezi binası Sisak İslam Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılanlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden inerek camiye girişi ZAGREBCumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Sisak İslam... Sisak İslam Kültür Merkezi binası Sisak İslam Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılanlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden inerek camiye girişi ZAGREBCumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Sisak İslam Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (2) Güncel Kaynak: AA / Stipe Majic Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan Güncel Haberler

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