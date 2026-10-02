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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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