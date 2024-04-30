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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sendikalar ve siyasi partilere 1 Mayıs kutlamalarında zarar verecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu. Erdoğan, 1 Mayıs atmosferinin huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Politika Güncel Haberler

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