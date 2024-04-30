Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sendikalar ve siyasi partilere 1 Mayıs kutlamalarında zarar verecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu. Erdoğan, 1 Mayıs atmosferinin huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum"