Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Yalçın'ın ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Yalçın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal