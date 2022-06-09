Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seferihisar'da Efes-2022 Tatbikatı'nı izledi (1) - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seferihisar'da Efes-2022 Tatbikatı'nı izledi (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti. (1) AA / Kasım Sakallı - Güncel Güncel Haberler

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