Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır." - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır."
AA - Hanife Sevinç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır."
AA / Hanife Sevinç - Güncel