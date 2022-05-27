Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır."

AA - Hanife Sevinç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır."

AA / Hanife Sevinç - Güncel

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