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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Türkiye olarak barışa giden yolu açmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sayın Zelenskiy ile görüşmemizden sonra şimdi Sayın Putin ile görüşme yapmak suretiyle işin Rusya ayağını da ele alalım istiyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Türkiye olarak barışa giden yolu açmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Türkiye olarak barışa giden yolu açmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sayın Zelenskiy ile görüşmemizden sonra şimdi Sayın Putin ile görüşme yapmak suretiyle işin Rusya ayağını da ele alalım istiyoruz"

Kaynak: AA
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