Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Umutluyuz, barış için çok daha ümitvarız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Umutluyuz, barış için çok daha ümitvarız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Umutluyuz, barış için çok daha ümitvarız"
Kaynak: AA