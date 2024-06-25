Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Dağıstan'daki terör saldırılarını nefretle kınadı, Rus halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken, yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi."