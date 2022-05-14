Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Haberler

ARTVİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize- Artvin Havalimanı'na ilişkin, "Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize- Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmaya, tüm katılımcıları selamlayarak başladı.

Türkiye'nin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize- Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile diğer katılımcılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmet siyasetlerinin son örneği olan bu havalimanının sıradan bir yatırım olmadığını belirterek, dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı olduğunu, bunlardan ikisinin Türkiye'de bulunduğunu anımsattı.

Türkiye'deki havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, vatandaşların kendisiyle gurur duyduklarını söylemesi üzerine, "Ben sizlerle gurur duyuyorum. Rabbime hamdediyorum. ya Rab, şahsıma ve heyetime bu millete hizmet etme şerefini bizlere bahşettiğin için sana hamdolsun." ifadelerini kullandı.

"Gurur verici bir eser oldu"

Sıfırdan yapmışçasına yeniledikleri havalimanları da bulunduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 5 yılda, 4,4 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan Rize- Artvin Havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, destek üniteleri ve diğer birimleriyle gerçekten gurur verici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Şimdi buradan Rizeli hemşehrilerime sesleniyorum, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum, bu uçaklar boş gidip gelirse bu tabii ne Rizeli'ye yakışır ne Artvinli'ye yakışır. Şu anda gerek uçak sayısı, gerekse bütün bu maliyetler bir şeyi ortaya koyuyor, demek ki Rizeli hemşehrilerim, Artvinli hemşehrilerim, bu uçakları doldurmalı ki ona göre de bu gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanındaki binaların giriş kapısından kulesine kadar tüm mimarisinin bölgenin özelliklerine uygun şekilde tasarlandığını ve yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kalkınmada ve özellikle de hava yolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser, ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Doğu Karadeniz'in gerçekten zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize- Artvin Havalimanı komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklarda yaşayanlar ve sılayırahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek isteyen herkese Rize, Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir."

"Sen orada ben burada, biraz yakın olalım / Dal ile asma gibi birbirine sarılalım / Gel ha böyle, gel ha böyle bu yana bir şey diyeyim sana / Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana" dizelerini aktaran Erdoğan, "Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil kavuşma üzerine, muhabbet üzerine söylenecek." diye konuştu.

Sadece bununla kalmadıklarını ve son 20 yılda Rize'ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Eğitimde inşa ettiğimiz iki bin adet yeni dersliğin yanında bugün 16 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Üniversite öğrencilerimiz için 5 bin 500 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 92 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize toplam 1,1 milyar lira tutarında sosyal yardım aktardık. Sağlıkta, toplamda 911 yataklı hastanelerin de aralarında bulunduğu 28 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ eliyle Rize'de 4 bin 918 konut projesini hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize'mizde tüm afetzede kardeşlerimize eskisinden daha güzel köy konutları, evler ve çay alım merkezleri yapıyoruz."

Güneysu Millet Bahçesi'ni yıl sonuna kadar vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getiren Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunu 20 kilometreden 190 kilometreye çıkardıklarını hatırlattı.

"Önemli çalışmalar yürütüyoruz"

Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yollarıyla, Salarha Tüneli'ni tamamlayarak hizmete sunduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rize'nin turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkımızın kullanımına açtık. Bölgemizi Karadeniz'in lojistik kavşak noktası ve üs bölgesi yapacak İyidere Lojistik Limanımızın da yapımı sürüyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Sanayide, şehrimize bir organize sanayi bölgesi ve 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Enerjide, Rize'ye, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Derepazarı'na, İyidere'ye doğal gaz arzını sağladık."

(Sürecek)