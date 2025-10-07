Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin mümtaz isimlerinden biri olan, ülkemize ve milletimize değerli hizmetlerde bulunan Recai Kutan'ı ahirete irtihalinin birinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Hizmet dökümünde 'K' harfi olanlar dikkat! SGK uyardı, emekli olamayabilirsiniz

Hizmet dökümünde bu harf olanlar dikkat! Emekli olamayabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.