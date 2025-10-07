Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin mümtaz isimlerinden biri olan, ülkemize ve milletimize değerli hizmetlerde bulunan Recai Kutan'ı ahirete irtihalinin birinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.