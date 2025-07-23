Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Özdenören'i Ölüm Yıl Dönümünde Andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öykü ve deneme yazarı Rasim Özdenören'i vefatının 3. yıl dönümünde andı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Özdenören'in edebiyatımıza kattığı değeri vurgulayarak rahmet diledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, öykü ve deneme yazarı Rasim Özdenören'i 3'üncü ölüm yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kaleme aldığı eşsiz eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan büyük usta Rasim Özdenören'i ebedi aleme irtihalinin 3'üncü yılında rahmetle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel