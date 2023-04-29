Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığı sonrası meydanlara iniyor! Önce TEKNOFEST'e sonra İzmir'e gidecek

Hafta içi katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Erdoğan önce TEKNOFEST'e katılacak, ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşüp İzmir mitingi için kente hareket edecek.