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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PUTİN'LE HEMFİKİR OLDUK

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO'da konuşuyor.

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO'da konuşuyor.

Erdoğan, 'Dün akşam Sayın Antonio Guterres ile yaptığım konuşmada, G20'de bunu gündeme getirelim ve G20 zirvesinde de özellikle dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş, fakir ülkelere mi göndereceğiz. Bunun için orada bir adım atalım. Az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin, görüşmemde şunu söyledi. Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Somali, Sudan, gönderelim dedi. Hemfikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu. Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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