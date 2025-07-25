Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prof. Dr. Halil İnalcık'ı rahmetle, hürmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prof. Dr. Halil İnalcık'ı rahmetle, hürmetle yad ediyorum
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın 9'uncu ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın 9'uncu ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, 'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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