Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'a gitti
Güncel Haberler
Esenboğa Havalimanı'nın genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi Uçağın hareket etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Prag'a hareket etti.
Esenboğa Havalimanı'nın genel planı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi
Uçağın hareket etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Prag'a hareket etti.
Kaynak: AA / Osman Baytürk - Güncel