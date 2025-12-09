Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Müslümanlarının Müftüsü ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Müslümanlarının Müftüsü Tomazs Miskiewicz ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Müslümanlarının Müftüsü Tomazs Miskiewicz ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın Miskiewicz ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiğini bildirdi. Sırakaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Müslümanlarının Müftüsü Sayın Tomasz Miskiewicz'i kabulüne eşlik ettik. Cumhurbaşkanımızın küresel adalet ve mazlumlardan yana duruşunun, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslüman topluluklar tarafından takdirle karşılanmasından gurur ve büyük memnuniyet duyuyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
