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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüştü
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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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