Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PISA 2025) Eğitime verdiğimiz önemin sonucu olan başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PISA 2025) Eğitime verdiğimiz önemin sonucu olan başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PISA 2025) Eğitime verdiğimiz önemin sonucu olan başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum"
Kaynak: AA