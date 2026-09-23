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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti

Kaynak: AA
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