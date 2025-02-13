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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmeye, Türkiye'nin çeşitli bakanları ve önemli yetkilileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Cumhurbaşkanlığı Binası'nda Zerdari ile görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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