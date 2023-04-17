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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum."

Kaynak: AA / Hanife Sevinç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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