Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum."
Kaynak: AA / Hanife Sevinç - Güncel