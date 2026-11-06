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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun doğru bildiklerimizi cesaretle dillendirmeye, çözüm önerilerimizi açık yüreklilikle paylaşmaya, hakkı ve hakikati kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA