Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular, NATO'yu ilgilendiren meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle bu süreçteki dayanışmanın İttifak'ın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretleri sürdürdüğünü ifade etti.

NATO ANKARA ZİRVESİ'NE VURGU

Görüşmede, NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'nde İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni etti.