Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title