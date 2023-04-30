Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel