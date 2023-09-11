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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'la) İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi, Suriye meselesi başta, birçok bölgesel sorun alanında olumlu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'la) İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi, Suriye meselesi başta, birçok bölgesel sorun alanında olumlu neticeler almamızı sağlayabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mısır'la) İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi, Suriye meselesi başta, birçok bölgesel sorun alanında olumlu neticeler almamızı sağlayabilir."

Kaynak: AA / Güncel

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