Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'la) İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi, Suriye meselesi başta, birçok bölgesel sorun alanında olumlu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'la) İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi, Suriye meselesi başta, birçok bölgesel sorun alanında olumlu neticeler almamızı sağlayabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mısır'la) İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi, Suriye meselesi başta, birçok bölgesel sorun alanında olumlu neticeler almamızı sağlayabilir."
Kaynak: AA / Güncel