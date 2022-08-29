Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak" Güncel Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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