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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak"

Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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