Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Yurtta Barış, Dünyada Barış' politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Personelimizin sınıf okulumuzda en iyi şekilde eğitim alarak mesleki niteliklerini geliştirdiklerini ve göreve hazır hale geldiklerini büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu vesileyle zatıalinizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler'in telefonu vasıtasıyla hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Mehmetçiği selamlayarak, "Bugün bir miladi yılı geride bırakırken, büyük umutlar ve büyük hayallerle 2026 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Sizlerin şahsında tüm Mehmetçiklerimizin ve değerli ailelerinin yeni takvim yılını yürekten tebrik ediyorum. 2026 senesinin kahraman ordumuzla birlikte güvenlik birimlerimizin tamamı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, minnetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bekası, milletimizin istikbal ve istiklali uğrunda bedel ödeyen gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yeni yılını da içtenlikle kutluyorum. Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımız subaylarımızdan uzman erbaşlarımıza, yedek subay ve astsubaylara kadar her kademede kendi sınıfının en iyi kadrolarını yetiştirme noktasında kritik görevler icra ediyor. Acemi erbaş ve erlerimize askerlik mesleğinin sevdirilmesinin yanı sıra eğitim öğretime dair hemen her başlıkta yaptığı çalışmalarla göz dolduran Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabbim sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyor, milletçe sizlerle her zaman gurur duyduğumuzu özellikle bilmenizi istiyorum."

"Savunmaya dair tüm alanlarda büyük bir atılım içindeyiz"

Türkiye'nin üç kıtanın kalbinde yer alan, tüm dünyanın adeta gözlerini diktiği stratejik önemi yüksek bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Yurtta Barış, Dünyada Barış' politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz. Bir taraftan iç cephemizi güçlendirirken diğer taraftan savunma sanayi başta olmak üzere her alanda oyun değiştirici nitelikte adımlar atıyoruz. Altay tanklarımızla, Fırtına obüslerimizle, ATAK helikopterlerimizle, silahlı-silahsız insansız hava araçlarımızla, menzilini sürekli artırdığımız füzelerimizle kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz hava savunma sistemlerimizle, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız, insansız deniz araçlarımızla yani savunmaya dair tüm alanlarda hamdolsun büyük bir atılım içindeyiz. Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde ettiğimiz bu kazanımları kalıcı başarılara tahvil etme yolunda tarihi bir fırsat yakalamış bulunuyoruz."

Biraz daha sabır, gayret ve mücadele ile milleti fazlasıyla hak ettiği aydınlık yarınlara mutlaka kavuşturacaklarının altını çizen Erdoğan, "Yeni, güçlü ve büyük Türkiye'yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz. Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarının yeni yılını tebrik eden Erdoğan, "Peygamber Ocağımızın yiğit mensuplarının tek tek gözlerinden öpüyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.