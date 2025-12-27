Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Andı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Hakk'a yürüyüşünün 89'uncu yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 89'uncu yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Hakk'a yürüyüşünün 89'uncu yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.