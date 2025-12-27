Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 89'uncu yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Hakk'a yürüyüşünün 89'uncu yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
