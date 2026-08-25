Haberler

Erdoğan, Maziden Atiye öğrencilerini Ahlat'ta kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Maziden Atiye" programı öğrencilerini Bitlis'in Ahlat ilçesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Maziden Atiye" programı öğrencilerini Bitlis'in Ahlat ilçesinde kabul etti.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu.

Kaynak: AA
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

Narkotik köpeği affetmedi! Yakalanan uyuşturucunun değeri bir servet

Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!