Erdoğan, Maziden Atiye öğrencilerini Ahlat'ta kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Maziden Atiye" programı öğrencilerini Bitlis'in Ahlat ilçesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Maziden Atiye" programı öğrencilerini Bitlis'in Ahlat ilçesinde kabul etti.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu.
Kaynak: AA