Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Malezya işbirliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, İran'da başlayan ve bölgeyi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
