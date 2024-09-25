Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti. Görüşme, Erdoğan'ın Türkevi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki ilişkiler ve uluslararası iş birliği konularında önemli bir fırsat sunuyor.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.