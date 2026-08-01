Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne dış politikada bize ve millete faydası olacak hiçbir önerileri yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne dış politikada bize ve millete faydası olacak hiçbir önerileri yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne dış politikada bize ve millete faydası olacak hiçbir önerileri yok."
Kaynak: AA